Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня вчера в 03:20

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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