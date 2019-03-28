Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня вчера в 03:20

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 15 копеек, к евро — на 11

Банки.ру12:27

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:19

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Газета.Ru03:16

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:21

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Финмаркет12:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара вырос на 21 копейку

News.ru04:39
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Шоу-бизнес

Лиза Галкина приняла участие в модном показе

Обновлено в 18:48
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса

Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Финансы

В ЦБ назвали рубль самой стабильной валютой развивающихся стран

Валютный рынок Российской Федерации оказался наименее волатилен, следовательно, рубль является самой стабильной валютой среди всех развивающихся стран.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В массовом ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Обновлено в 16:15
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Здоровье

Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене

Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Технологии

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку

Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Политика

Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Наука

Наночастицы рекордно сильно охладили рассеянием света

Исследователям удалось добиться охлаждения наночастиц до температур ниже одного кельвина при помощи рассеяния света.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Игры

Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая

Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.
Обновлено в 14:25
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Егор Крид покидает лейбл Black Star

По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
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