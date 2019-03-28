Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня вчера в 03:20
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Шоу-бизнес
Лиза Галкина приняла участие в модном показе
Обновлено в 18:48
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса
Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Финансы
В ЦБ назвали рубль самой стабильной валютой развивающихся стран
Валютный рынок Российской Федерации оказался наименее волатилен, следовательно, рубль является самой стабильной валютой среди всех развивающихся стран.
Обновлено в 13:15
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Авто
Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Технологии
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Политика
Трамп выбрал нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Наука
Наночастицы рекордно сильно охладили рассеянием света
Исследователям удалось добиться охлаждения наночастиц до температур ниже одного кельвина при помощи рассеяния света.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Игры
Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая
Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.
Обновлено в 14:25
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub
Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Егор Крид покидает лейбл Black Star
По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31