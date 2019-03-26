Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:20
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Авто
Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Авто
Ford отказалась от выпуска легковых автомобилей в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил в интервью «Коммерсанту» появившиеся сообщения о том, что Ford отказалась от ведения самостоятельного бизнеса в России в связи с проблемами со сбытом продукции.
Обновлено в 09:21
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Служители Фемиды признали положительное заключение государственной экологической экспертизы, которое региональное управление Росприроднадзора выдало на проект строительства завода по розливу воды, незаконным.
Обновлено в 06:28
Футбол
Фабрегас составил символическую команду из одноклубников
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено в 22:39
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Здоровье
Диетолог рассказал, как бороться с ожирением в России
Хлеб был и остаётся важнейшим продуктом питания.
Обновлено в 12:24
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.
Обновлено в 20:55
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Общество
Увеличить рабочий день для женщин хотят в России
Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.
Обновлено в 04:08
Общество
ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Здоровье
На Украине жертвами гриппа стали более 50 человек
В последний раз тяжелая эпидемия гриппа была зафиксирована в Украине в 2015-2016 годах. Тогда жертвами стали свыше 300 человек.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Обновлено в 12:15