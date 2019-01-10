Финансы

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
RT на русском
02:02

На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 66,80 рубля.
RT на русском02:02

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Рубль слегка теряет к доллару и евро вечером в четверг на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»

Финмаркет11:39

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением на 29 копеек к доллару и на 9 — к евро

Банки.ру11:20

Рубль снизился к доллару и евро на торгах

Москва 2403:02

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт02:48

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов четверга вслед за нефтью

Интерфакс02:22

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

RT на русском02:02
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:03, Ашберн
Финансы

Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд

Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:02
Финансы

Рубль демонстрирует стабильность

Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%.
Обновлено в 01:19
Финансы

Украина выплатит в 2019 году по государственному долгу более $14 млрд

Согласно опубликованному документу, Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 12:53
Финансы

Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года

"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы

Эксперт назвал новую мировую резервную валюту

Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.
Обновлено вчера в 17:39
Финансы

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до самого низкого уровня за 10 лет, и первый аукцион долговых обязательств в 2019 году не ослабил беспокойства экспертов, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:48
Финансы

Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»

Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы

Журавлев: Россия постепенно отказывается от доллара

Банк нарастил долю различных валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Теперь в активах: фунты стерлингов, японские иены, канадские и австралийские доллары, а также швейцарские франки.
Обновлено в 06:05
Финансы

Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год

Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы

Блокировка санкций против России не отменит ослабления рубля

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы

Как Аляска живет на доходы от нефти

Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной

Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы

Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%

За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
Финансы

Чиновникам Калмыкии повысили оклады

Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:36
Финансы

Alchemint представил SDUSD - первую обеспеченную залогом стабильную монету в блокчейне NEO

Монета SDUSD дебютировала на платформе Alchemint 22 декабря 2018 года, а базовая трейдинговая пара была запущена на Switcheo - первой децентрализованной биржевой площадке на базе NEO.
Обновлено в 02:44
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