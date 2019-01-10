Финансы
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 66,80 рубля.
RT на русском02:02
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Финансы
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд
Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:02
Финансы
Рубль демонстрирует стабильность
Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%.
Обновлено в 01:19
Финансы
Украина выплатит в 2019 году по государственному долгу более $14 млрд
Согласно опубликованному документу, Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 12:53
Финансы
Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года
"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы
Эксперт назвал новую мировую резервную валюту
Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.
Обновлено вчера в 17:39
Финансы
Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет
Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до самого низкого уровня за 10 лет, и первый аукцион долговых обязательств в 2019 году не ослабил беспокойства экспертов, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:48
Финансы
Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»
Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы
Журавлев: Россия постепенно отказывается от доллара
Банк нарастил долю различных валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Теперь в активах: фунты стерлингов, японские иены, канадские и австралийские доллары, а также швейцарские франки.
Обновлено в 06:05
Финансы
Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год
Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы
Блокировка санкций против России не отменит ослабления рубля
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы
Как Аляска живет на доходы от нефти
Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной
Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы
Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%
За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
Финансы
Чиновникам Калмыкии повысили оклады
Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:36
Финансы
Alchemint представил SDUSD - первую обеспеченную залогом стабильную монету в блокчейне NEO
Монета SDUSD дебютировала на платформе Alchemint 22 декабря 2018 года, а базовая трейдинговая пара была запущена на Switcheo - первой децентрализованной биржевой площадке на базе NEO.
Обновлено в 02:44