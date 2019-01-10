На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 66,80 рубля.

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

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