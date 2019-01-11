Рубль показывает снижение к доллару и евро в начале торгов в четверг, 10 января. Согласно данным Московской биржи, курс доллара прибавил 10 копеек к уровню предыдущего дня и составил 66,8475 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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