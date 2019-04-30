Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие
Гуайдо призвал к новым протестам 1 мая
В опубликованном в Twitter видеообращении господин Гуайдо сказал, что протесты продолжатся в среду, 1 мая.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Мантуров рассказал об особенностях парадных кабриолетов Aurus
Денис Мантуров, руководитель российского Минпромторга, раскрыл основные особенности автомобилей Aurus в кузове кабриолет, которые должны будут заменить ЗИЛы на Параде Победы.
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Рыбам стоит планировать отдых, а Девам решать бытовые вопросы. Гороскоп на 1 мая
С одной стороны, всё будет хорошо, окружающие похвалят вас за упорство.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Порошенко договорился с Зеленским о встрече
Действующий украинский президент Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Суд одобрил новое соглашение биржевого регулятора США с Илоном Маском
Нью-Йоркский суд одобрил новое соглашение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с американским предпринимателем Илоном Маском по условиям неразглашения сведений относительно деятельности компании Tesla без предварительного разрешения юриста, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено вчера в 02:48
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Венесуэла начала расследование попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование попытки госпереворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Теннис
Шарапова попала в десятку самых красивых спортсменок мира
Российские теннисистка Мария Шарапова и прыгунья в длину Дарья Клишина оказались в десятке самых красивых спортсменок мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено 29 апреля в 22:59
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
УАЗ завершил сертификационные испытания модели «Хантер» в Чили
Обновлено вчера в 05:13