Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:26
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
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Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
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Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
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Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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Армия и оружие
США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III
США провели успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 11:57
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В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
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Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
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Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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