Курс доллара 5 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,58 рубля, что на десять копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта не изменилась в цене и осталась на уровне открытия.

Рубль снизился к доллару и евро утром 5 июля

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