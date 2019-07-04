Финансы
Рубль снизился к доллару и евро утром 5 июляСвободная Пресса 04:07
Курс доллара 5 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,58 рубля, что на десять копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта не изменилась в цене и осталась на уровне открытия.
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На территории комплекса «Москва-Сити» построят самое высокое жилое здание в Европе.
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Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
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