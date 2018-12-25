Финансы
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельникФинмаркет24 декабря в 07:36
Курс доллара США составил 68,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,96 руб./EUR1, опустившись на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,55 копейки - до 72,71 рубля.
Финмаркет24 декабря в 07:36
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Финансы
Силуанов предрёк стабильность рублю
Министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в следующем году.
Обновлено в 12:33
Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года.
Обновлено в 07:26
Финансы
Украина в ноябре 2018 года увеличила госдолг почти на 500 млн долларов
Украинский Минфин сообщил, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2018 года увеличился на 0,44 млрд долларов.
Обновлено в 11:55
Финансы
Utair потерял 9 млрд рублей госгарантий
Авиакомпания Utair лишилась госгарантии на 9,4 млрд рублей из-за присоединения Ханты-Мансийского банка «Открытие» к одноименной финансовой корпорации в 2016 году.
Обновлено в 05:58
Финансы
Рубль дешевеет перед январскими праздниками
Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду.
Обновлено в 05:51
Финансы
Запад санкциями создал в России «рублевый тренд»
Ведь все, кто хотел вывести деньги из российских банков, уже это сделали, после чего система стабилизировалась, привыкла к новым условиям и сформировала другие тренды.
Обновлено в 06:32
Финансы
Курода нашел причину нестабильности на мировых биржах
Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии (Центробанк страны) оставил базовую процентную ставку на прежнем отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, регулятор подтвердил намерение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. При этом денежная база продолжит расти примерно на 80 трлн иен в год.
Обновлено в 06:28
Финансы
Совкомбанк предложил открыть новый вклад
С 27 декабря Совкомбанк предлагает открыть новый вклад "Свободный".
Обновлено в 09:12
Финансы
Цены на золото взлетели до полугодового максимума в области $1275
Цены на золото взлетели до полугодового максимума, а серебро тестирует уровни конца лета.
Обновлено в 09:32
Финансы
По итогам 2018 года бюджет Воронежа может впервые стать профицитным
На прошлой неделе депутаты гордумы приняли дефицитный бюджет Воронежа на 2019 год.
Обновлено в 02:33
Финансы
ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0%
В последний раз Центробанк Армении менял ключевую ставку в феврале прошлого года, понизив ее до 6,00 процента годовых с 6,25 процента.
Обновлено вчера в 07:22
Финансы
Получать кредиты в банках Грузии станет намного сложнее
Власти обнулят долги граждан Грузии на сумму 1,5 млрд долларов >> Согласно приказу президента Национального банка Грузии "Об утверждении положения о кредитовании физических лиц", банкам и финансовым организациям предстоит проводить детальный анализ финансового положения граждан, желающих получить кредит.
Обновлено в 10:04
Финансы
Украина снова оказалась на грани дефолта
Сегодня Украине удалось занять негласное второе место в рейтинге самых крупных государств-должников МВФ.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы
Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли
По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей.
Обновлено вчера в 01:14
Финансы
Инвестиционные идеи дня - акции «Ленэнерго» интересны для покупки
Бумаги отскакивают от нижней границы восходящего канала.
Обновлено в 08:30