Курс доллара США составил 68,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,96 руб./EUR1, опустившись на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,55 копейки - до 72,71 рубля.

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник

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