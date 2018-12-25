Финансы

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник
Финмаркет
24 декабря в 07:36

Курс доллара США составил 68,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,96 руб./EUR1, опустившись на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,55 копейки - до 72,71 рубля.
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
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