Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне возобновившей падение нефтиИнтерфакс вчера в 11:36

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,74 копейки - до 69,38 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на вечерних торгах после того, как котировки нефти возобновили снижение после двух недель роста.
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В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
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Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Происшествия

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Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
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«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену

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По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
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Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
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СК возбудил дело после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске

Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка, сообщается на сайте СК РФ.
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Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

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В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
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Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
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Армия и оружие

Американские военные пожаловались на соседство со змеями

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Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
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