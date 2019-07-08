Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:24
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Армия и оружие
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»
Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки
Обновлено в 02:58
Происшествия
Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда
По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.
Обновлено в 05:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество
Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом
К югу от Северной столицы уже много лет в лесу лежит военный самолет Ан-8.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа
Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.
Обновлено в 04:23
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Авто
В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus
В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.
Обновлено в 04:03
Кино
Звезда канала Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
На 21-м году жизни скончался американский актёр Камерон Бойс.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Космос
В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии
Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59