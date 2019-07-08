Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:24

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Интерфакс03:22

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:36

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:06
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Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»

Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Обновлено в 02:58
Происшествия

Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда

По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.
Обновлено в 05:00
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Политика

Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество

Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом

К югу от Северной столицы уже много лет в лесу лежит военный самолет Ан-8.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа

Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.
Обновлено в 04:23
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Происшествия

Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Авто

В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus

В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.
Обновлено в 04:03
Кино

Звезда канала Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

На 21-м году жизни скончался американский актёр Камерон Бойс.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Космос

В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии

Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник

Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
Обновлено в 01:26
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
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