Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:24

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Подробнее о событии

Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:06

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24

Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Интерфакс03:22

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:36
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Политика

«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина

1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Общество

Ржавеющий самолет Ан-8 в лесах под Петербургом оказался учебным

По дороге в поселок Песочный под Петербургом обнаружили ржавеющий транспортный самолет Ан-8, и только сейчас стало ясно, что там делает заброшенный транспортник.
Обновлено в 01:24
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Здоровье

Депутаты Госдумы оценили развитие сахалинского здравоохранения

На встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко парламентарии отметили ряд позитивных изменений в сфере островного здравоохранения.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Трамп ответил на критику со стороны британского посла в США

Американский лидер Дональд Трамп ответил на сообщений СМИ о том, что британский посол в США Ким Дэррок нелицеприятно отзывался о нем перед своим руководством.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Общество

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский и Туск сходили на разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил разрушенный мост возле Станицы Луганской.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку. Крышка просто отлетела от ёмкости.
Обновлено вчера в 14:20
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

В Виноградовском районе ребёнка насмерть задавило футбольными воротами

Обновлено в 03:35
Футбол

Ибрагимович составил команду мечты из самого себя

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович разместил шуточный пост, где представил команду мечты.
Обновлено в 04:23
Хоккей

Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо»

Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.
Обновлено в 03:50
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