Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Авто
В России попали под отзыв 50 автомобилей Porsche
Росстандарт информирует об отзыве в России 50 транспортных средств марки Porsche 718 Cayman, 911.
Обновлено в 08:14
Кино
Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»
В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске
Совместное фото с футболистом опубликовала в Instagram его супруга Анастасия Костенко. «Время восстановления», — так она подписала снимок.
Обновлено в 08:47
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Наука
В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека
В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 22:15
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество
Британка продала в интернете свои грязные носки за 10 фунтов
Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Транспорт
WIZZ AIR запускает прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Лондон
Венгерский лоукостер Wizz Air запустит рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Питербурга. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:48
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Общество
На 7 градусов вырастет средняя температура в Ростове к 2050 году
По прогнозам ученых к 2050 году в донской столице климат изменится и станет схож на климат столицы Македонии – Скопье, в наши дни.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Новый водоблок Bitspower Touchaqua Summit MS рассчитан на чипы AMD AM4
Компания Bitspower представила водоблок Touchaqua Summit MS, предназначенный для применения в составе систем жидкостного охлаждения процессоров AMD.
Обновлено в 08:57
Экономика
Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение
Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено вчера в 17:01
Интернет
В Google признались, что прослушивают пользователей
Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
Общество
Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Наркоторговцев с 7 тоннами кокаина задержали прямо на субмарине
Судно с десятками килограммов наркотиков на борту уходило от преследования береговой охраны США в международных водах Тихого океана.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию
В НАТО выразили обеспокоенность по поводу начала поставки российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 07:16