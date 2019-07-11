Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс рубля снижается к доллару и евро в ходе торгов 12 июля

iReactor04:38

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:07

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

RT на русском03:05

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:27

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:25

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июля

Экономика сегодня03:20

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Авто

В России попали под отзыв 50 автомобилей Porsche

Росстандарт информирует об отзыве в России 50 транспортных средств марки Porsche 718 Cayman, 911.
Обновлено в 08:14
Кино

Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»

В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Общество

Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске

Совместное фото с футболистом опубликовала в Instagram его супруга Анастасия Костенко. «Время восстановления», — так она подписала снимок.
Обновлено в 08:47
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс

Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Наука

В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека

В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 22:15
Политика

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество

Британка продала в интернете свои грязные носки за 10 фунтов

Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Транспорт

WIZZ AIR запускает прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Лондон

Венгерский лоукостер Wizz Air запустит рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Питербурга. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:48
Космос

В космосе нашли золотой астероид

Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Общество

На 7 градусов вырастет средняя температура в Ростове к 2050 году

По прогнозам ученых к 2050 году в донской столице климат изменится и станет схож на климат столицы Македонии – Скопье, в наши дни.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»

28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Авто

Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

Новый водоблок Bitspower Touchaqua Summit MS рассчитан на чипы AMD AM4

Компания Bitspower представила водоблок Touchaqua Summit MS, предназначенный для применения в составе систем жидкостного охлаждения процессоров AMD.
Обновлено в 08:57
Экономика

Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение

Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено вчера в 17:01
Интернет

В Google признались, что прослушивают пользователей

Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
Общество

Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение

Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Наркоторговцев с 7 тоннами кокаина задержали прямо на субмарине

Судно с десятками килограммов наркотиков на борту уходило от преследования береговой охраны США в международных водах Тихого океана.
Обновлено в 03:29
Политика

Среди подписей шести кандидатов в МГД обнаружили 50 «мертвых душ»

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу начала поставки российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное