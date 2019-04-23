Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:19
Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Культура
В Калуге стартовал фестиваль «Герой нашего времени»
Обновлено в 06:29
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Первого заммэра Сочи Чермита осудили по делу о превышении полномочий
Центральный районный суд Сочи в среду приговорил первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита к двум годам и трем месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин назвал сверхзадачу России
Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.
Обновлено в 09:02
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья
Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
88-летний Краско вернулся к экс-супруге
Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Наука
Древние индейцы оказались не прочь отведать ядовитых змей
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено в 04:41
Космос
Полярное сияние угрожает космическим полетам
В результате удалось установить, что воздействие на спутники оказывает определенный тип высотных полярных сияний (Poleward Moving Auroral Forms, PMAF).
Обновлено в 08:19
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»
Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Здоровье
Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг
Против своей воли новосибирец потерял еще 20 кг.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Авто
Мантуров озвучил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:25