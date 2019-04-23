Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:19

Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Политика Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.

Политика Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Происшествия Первого заммэра Сочи Чермита осудили по делу о превышении полномочий Центральный районный суд Сочи в среду приговорил первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита к двум годам и трем месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий.

Политика Путин назвал сверхзадачу России Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.

Религия Готовимся к пасхе. Народные традиции В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.

Политика Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Шоу-бизнес 88-летний Краско вернулся к экс-супруге Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Общество В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.

Космос Полярное сияние угрожает космическим полетам В результате удалось установить, что воздействие на спутники оказывает определенный тип высотных полярных сияний (Poleward Moving Auroral Forms, PMAF).

Шоу-бизнес Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».

Энергетика Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба» Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».

Политика Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Происшествия Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ "Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.

Происшествия СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.