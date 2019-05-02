Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 02 мая в 03:18
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 16:25
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря
На юго-востоке Крыма утром произошло столкновение с землей воздушного шара, взлетевшего с площадки в районе села Журавки.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Авто
Mercedes-AMG представит «заряженный» E63 в течение года
Актуальное поколение среднеразмерного седана E-Class AMG представил более трех лет назад, поэтому эксперты предрекают большое обновление модели к концу текущего года или в начале следующего.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено вчера в 22:52
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III
По словам эксперта, переговорами о новом ядерном соглашении между Россией, Китаем и США Трамп пытается отвлечь внимание от ДСНВ-III и дать возможность своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону помешать продлению этого документа.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Кино
По всему миру сегодня отмечают День «Звездных войн»
Впервые День Звездных войн отметили в 2011 год в Канаде. Программа включала шествие в костюмах, видео и шоу-программой.
Обновлено в 00:06
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим»
Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.
Обновлено вчера в 08:54
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Финансы
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку в 10%
"Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год", - говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
КНДР осуществила серию ракетных пусков
Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено вчера в 21:24
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено вчера в 05:01