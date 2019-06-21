Финансы

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста наканунеИнтерфакс 03:29

Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
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Рубль снизился к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Комсомольская правда10:05

Рубль снижается к доллару и евро после сильного роста за неделю

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Росбалт03:54

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 39 копеек и к евро — на 64

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