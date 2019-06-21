Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста наканунеИнтерфакс 03:29
Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:12, Вашингтон
Политика
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Происшествия
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Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Наука
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Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Спорт
Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ по фехтованию
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Политика
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Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика
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Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Происшествия
13 автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 14:16
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
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Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
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Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Политика
Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.
Обновлено в 14:42
Спорт
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Происшествия
Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне
Около 42,9 тыс. человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности
Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
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Обновлено в 06:15
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Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии
Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного
У победителей по дублю оформили Олег Шатов (26-я и 27-я минуты) и Антон Заболотный (61 и 66), также отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59).
Обновлено в 14:02
Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52