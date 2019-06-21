Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста наканунеИнтерфакс 03:29

Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

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