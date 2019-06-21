Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста наканунеИнтерфакс 03:29
Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
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Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
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Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Петербурге проверяется информация об избиении двух малолетних детей
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила о начале проверки появившихся сведений об избиении двух малолетних детей, которые поступили в одну из местных больниц с побоями.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В Совфеде объяснили, почему Трамп отменил разрешение нападать на Иран
Американское издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп разрешил военным нанести удары по Ирану за то, что он сбил американский разведывательный дрон.
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Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Жуткая авария у КАД спровоцировала пробку на Шафировском
Массовая авария на КАД с участием четырех автомобилей спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 10:23
Политика
Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата
Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Татьяна Навка встала на гвозди в честь Дня йоги
На видео Татьяна продемонстрировала, как встает на дощечки с гвоздями.
Обновлено в 10:11
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество
Минобрнауки России рассказало о количестве бюджетных мест в вузах
По данным министерства образования и науки РФ, в вузах страны больше всего бюджетных мест числится в специальности «Образование и педагогические науки» (62 186 мест).
Обновлено в 09:45
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика
Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
Обновлено в 09:59
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В Свердловской области не хватает прививок от бешенства
В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18