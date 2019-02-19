Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в средуИнтерфакс вчера в 02:21

Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.
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Рубль на старте торгов уступил доллару, но потеснил евро

Росбалт02:55

Рубль слабо дешевеет в отсутствие внешних позитивных драйверов

ПРАЙМвчера в 04:46

Рубль отыграл потери к доллару и евро, понесенные неделей ранее из-за возобновления санкционной риторики

Финмаркетвчера в 11:40

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,74 рубля

ТАСС02:03

Курс рубля снижается на открытии торгов

News.ruвчера в 02:29

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:01

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Интерфаксвчера в 02:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Стал известен состав "Краснодара" на второй матч 1/16 Лиги Европы против немецкого "Байера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Происшествия

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера

В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Политика

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 16:16
Космос

Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложен

Обновлено в 17:45
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»

Обновлено в 15:57
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Футбол

Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков

Благодарю дублю Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков.
Обновлено в 19:15
Транспорт

Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России, пишут СМИ

Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Объявлено о формировании в России пятой дивизии ВДВ

Командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России появится пятая дивизия.
Обновлено в 18:43
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В США анонсировали истребитель Lockheed Martin для Индии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила в ютьюбе ролик о новом истребителе F-21, предназначенном специально для вооруженных сил Индии.
Обновлено в 17:56
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено в 12:40
Происшествия

Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»

На станции "Тропарево" московской подземки один из пассажиров упал на рельсы.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Названы размеры контингента США, который останется в Сирии

Пресс-служба Белого дома сообщила, что власти Соединенных Штатов планируют сохранить американский миротворческий контингент в Сирии, размеры которого не будут превышать 200 человек.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 17:46
Общество

Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Москве проверяют пять торговых центров после сообщений о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку пяти торговых центров Москвы и двух отделений Сбербанка после получения сообщений о минировании объектов.
Обновлено в 11:02
Спорт

Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 15:16
Политика

Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Обновлено в 12:19
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми.
Обновлено в 02:51
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