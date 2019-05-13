Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
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Рубль подешевел из-за обострения торгового спора между Китаем и США

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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
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