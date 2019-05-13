Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп: для США «имеет смысл поладить с Россией»
Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, какое послание несет визит в Россию главы Госдепа Майка Помпео.
Обновлено в 16:25
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Прохоркин подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»
Как сообщает официальный сайт "Кингз", клуб подписал с 25-летним россиянином однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7
Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино
Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов
Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.
Обновлено в 16:01
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Энергетика
Венгрия возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 07:25
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников
Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 06:28
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48