Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

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