Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Интерфакс03:20

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Курс доллара растет на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда10 мая в 03:50
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Музыка

Определены участники XVI конкурса имени Чайковского

Художественный руководитель XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Валерий Гергиев сообщил, что участники первого тура уже определены.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Кино

Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов

Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.
Обновлено в 09:53
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Кино

Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Авто

Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Обновлено в 03:05
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Политика

Песков прокомментировал возможность приостановки полетов SSJ 100

Обновлено в 10:33
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Происшествия

Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке

Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск

Обновлено в 12:21
Интернет

Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange

Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически полный контроль над почтовыми серверами Microsoft Exchange.
Обновлено в 06:09
Наука

Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности

Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено в 09:33
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Кино

Мел Гибсон и Шайя ЛаБеф сыграют в черной комедии

Обновлено в 11:26
Общество

Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика

На Порошенко завели уголовное дело на Украине

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления действующего президента Украины Петра Порошенко на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 03:49
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