Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Происшествия Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.

Энергетика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.

Политика Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).

Авто В России подешевел кроссовер Nissan Murano Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Музыка Определены участники XVI конкурса имени Чайковского Художественный руководитель XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Валерий Гергиев сообщил, что участники первого тура уже определены.

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.

Кино Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Кино Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.

Экономика PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.

Политика Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.

Происшествия Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Интернет Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически полный контроль над почтовыми серверами Microsoft Exchange.

Наука Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.

Кино Умерла голливудская актриса Дорис Дэй Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.

Общество Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения» Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Футбол СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».