Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 03:20
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
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Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка
Определены участники XVI конкурса имени Чайковского
Художественный руководитель XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Валерий Гергиев сообщил, что участники первого тура уже определены.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Кино
Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов
Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.
Обновлено в 09:53
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Кино
Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Обновлено в 03:05
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке
Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск
Обновлено в 12:21
Интернет
Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange
Бэкдор Lightneuron, который используют киберпреступники, позволяет установить практически полный контроль над почтовыми серверами Microsoft Exchange.
Обновлено в 06:09
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено в 09:33
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Кино
Мел Гибсон и Шайя ЛаБеф сыграют в черной комедии
Обновлено в 11:26
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика
На Порошенко завели уголовное дело на Украине
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления действующего президента Украины Петра Порошенко на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 03:49