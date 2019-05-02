Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:17
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Космос
Наследие древнего Фаэтона? Вода на астероидах может приблизить пришествие инопланетян
Обновлено вчера в 05:06
Авто
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Авто
Все прогрессивные решения Beechcraft Plainsman 1946 года
Обновлено в 04:45
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» заблокировала турецких подписчиков в Instagram
Немецкая актриса с турецкими корнями Сибель Кекилли, которая сыграла в популярном сериале «Игра престолов» роль Шаи, заблокировала всех турецких подписчиков в своем блоге в Instagram.
Обновлено в 05:19
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Представлен обновленный масл-кар Chevrolet Camaro
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44