Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:17

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

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