Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс 03:17
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Космос
Стартовала миссия китайского судна «Юаньван-7»
Представители агентства «Синьхуа» сообщили о старте первой миссии в этом году судна «Юаньван-7».
Обновлено в 09:16
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Политика
Заявления на гражданство РФ начнут принимать в ЛНР 6 мая
Миграционная служба МВД самопровозглашённой Луганской народной республики начнёт приём заявлений на получение российского гражданства с 6 мая.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей из-за США
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в 2018 году в результате военных операций США.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче
"K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.
Обновлено в 10:48
Политика
Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета
Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Космос
Учёные опровергли теорию Стивена Хокинга
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Унаи Эмери: «У „Арсенала“ большие цели в Лиге Европы и серьезная мотивация»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Наука
Эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено вчера в 13:17
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Обновлено вчера в 16:00
Теннис
Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Футбол
«МЮ» сделал последнее предложение Мате о продлении контракта
«Манчестер Юнайтед» сделал окончательное предложение полузащитнику Хуану Мате о продлении контракта.
Обновлено в 11:55
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25