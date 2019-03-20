Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:27
Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено в 12:30
Спорт
«Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова
Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.
Обновлено в 18:25
Баскетбол
«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Теннис
Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами
Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами.
Обновлено в 17:58
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика
Столицу Казахстана назовут в честь первого президента
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин встретился с представителями британского бизнеса
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России. Встреча проходит в Кремле в среду.
Обновлено в 08:02
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Обновлено в 18:22
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе
При взрыве в доме в районе Канога-Парк в американском Лос-Анджелесе два человека получили ранения.
Обновлено в 15:58