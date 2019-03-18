Финансы
Рубль укрепляется по отношению в доллару и евроГазета.Ru 04:14
Курс доллара уменьшился на 10 коп. и составил 64,30 руб. Курс евро снизился на 16 коп. и достиг показателя в 72,94 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 74,01 руб.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
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Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
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Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
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Девочку из Чечни признали самой маленькой в России
Обновлено в 11:20
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Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
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Обновлено в 10:27
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
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Обновлено вчера в 07:18
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
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Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
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Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
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«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
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Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.
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США намерены сделать особый акцент на разработке гиперзвукового оружия
США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них.
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Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
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Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова
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Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
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Запуск кораблей Boeing Starliner к МКС отложен из-за проблем
Старт американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на август, причиной оказались проблемы при его наземных испытаниях, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
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Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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Apple представила обновленные наушники AirPods
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Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
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