Рубль укрепляется по отношению в доллару и евроГазета.Ru 04:14

Курс доллара уменьшился на 10 коп. и составил 64,30 руб. Курс евро снизился на 16 коп. и достиг показателя в 72,94 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 74,01 руб.

Рубль укрепляется по отношению в доллару и евро

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