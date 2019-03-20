Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:27

Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 64,2 рубля

ТАСС03:10

Рубль в начале торгов надавил на доллар и евро

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:36

Рубль за неделю укрепился к доллару и евро

BFM.ru17 марта в 11:46
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Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
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В России выросло число жертв авиакатастроф

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Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
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Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»

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