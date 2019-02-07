Рубль снизился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 02:25

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с укрепления. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

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