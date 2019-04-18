Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговДеловое.ТВ 06:01

Российская валюта в начале торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро. К 10.00 мск курс доллара вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9950 рубля. При этом курс евро поднялся на 25 копеек до 72,35 рубля.
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