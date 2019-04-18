Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговДеловое.ТВ 06:01
Российская валюта в начале торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро. К 10.00 мск курс доллара вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9950 рубля. При этом курс евро поднялся на 25 копеек до 72,35 рубля.
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Обновлено в 07:53
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Обновлено в 07:05
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За последние два года две трети россиян (64%) сталкивались с "фейк-ньюс" в разных источниках, и чаще всего - в интернете.
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:26
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
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Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Обновлено в 07:00
Музыка
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Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
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Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
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В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
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