Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговДеловое.ТВ 06:01

Российская валюта в начале торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро. К 10.00 мск курс доллара вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9950 рубля. При этом курс евро поднялся на 25 копеек до 72,35 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Политика Зеленский поддерживает легализацию проституции и марихуаны на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку легализации медицинской марихуаны.

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Шоу-бизнес Марина Александрова опубликовала весеннее фото без макияжа В кадре Александрова выглядит естественно и сохраняет привычную красоту даже без макияжа.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Происшествия Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.

Игры NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Общество Кержаков предложил жене мировое соглашение Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян сталкивались с «фейк-ньюс» За последние два года две трети россиян (64%) сталкивались с "фейк-ньюс" в разных источниках, и чаще всего - в интернете.

Армия и оружие Балтфлот взял под наблюдение группу кораблей НАТО в Балтийском море "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отметили в НЦУО.

Происшествия В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета «Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Политика Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.

Футбол У Ярослава Ракицкого родился сын В апреле 2017 году у пары родилась дочь. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.

Политика Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Происшествия На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Армия и оружие Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.

Происшествия Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.