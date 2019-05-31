Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговТелеканал 360° 06:01
Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса». На 10:00 доллар стоил 65,42 рубля.
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Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на детском «Голосе»
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
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Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
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Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
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Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
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Происшествия
При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельба в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек, как минимум шестеро получили ранения, подозреваемый мертв, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.
Обновлено в 19:05
Здоровье
Боль в боку у 22-летней британки оказалась симптомом рака
Обновлено в 16:44
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
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Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
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Общество
Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОСу
Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОСу Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.
Обновлено в 09:29
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400
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Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено в 12:05
Политика
Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Баскетбол
Кавай Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт
Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард может подписать с клубом краткосрочный контракт.
Обновлено в 18:21
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено в 05:28
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Космос
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
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Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06