Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговТелеканал 360° 06:01
Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса». На 10:00 доллар стоил 65,42 рубля.
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Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году
В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 14:47
Политика
Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня
Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня.
Обновлено в 16:59
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика
Песков сравнил поведение США с Диким Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве
Представители Комитета ветеринарии города Москвы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители столицы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 13:51
Политика
Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ
Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины
В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено в 15:18