Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефтиИнтерфакс 03:25
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 26 апреля на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Здоровье
Великобритания стала лидером ЕС по числу заболевших гонореей. В этом виноват Tinder?
Больше 49 тысяч британцев в 2017 году страдали от гонореи, страна стала лидером в Европе по количеству заболевших.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки.
Обновлено в 06:53
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Экономика
ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
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Обновлено в 18:49
Авто
Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность
На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Политика
Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку
Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»
Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет
После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено в 15:20
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Культура
Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой
Обновлено в 07:39
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны.
Обновлено в 10:49