Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефтиИнтерфакс 03:25

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 26 апреля на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль снижается на фоне коррекции цены на нефть

The Moscow Post04:07

Рубль слегка снизился к доллару и евро в пятницу на фоне резкого падения нефти

Интерфакс12:38

Рубль лишь слегка снижается к доллару и евро в пятницу вечером, несмотря на резкое падение нефти

Финмаркет12:35

Рубль отскочил вниз от максимумов, опять геополитика?

ПРАЙМ12:57
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Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Здоровье

Великобритания стала лидером ЕС по числу заболевших гонореей. В этом виноват Tinder?

Больше 49 тысяч британцев в 2017 году страдали от гонореи, страна стала лидером в Европе по количеству заболевших.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма

В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки.
Обновлено в 06:53
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Экономика

ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине

ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 18:49
Авто

Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность

На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Армия и оружие

«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Политика

Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку

Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Футбол

Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве

Обновлено в 17:45
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»

Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет

После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено в 15:20
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Культура

Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой

Обновлено в 07:39
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны.
Обновлено в 10:49
Гаджеты

На Indiegogo представлен смартфон Kingrow K1 с черно-белым экраном

Обновлено в 16:41
Политика

В Пекине проходит церемония открытия форума «Один пояс – один путь»

Обновлено в 09:14
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