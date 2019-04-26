Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефтиИнтерфакс 03:25

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 26 апреля на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефти

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