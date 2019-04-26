Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефтиИнтерфакс вчера в 03:25

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 26 апреля на фоне наметившейся коррекции нефтяных цен, а также общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне коррекционного снижения нефти

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Происшествия Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Шоу-бизнес Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.

Политика Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим» Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.

Футбол Уткин сравнил Кононова с пластилином Известный блогер и комментатор Василий Уткин заявил, что у главного тренера "Спартака" Олега Кононова нет никаких шансов добиться успеха в московском клубе.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Происшествия Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Политика На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России» Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Общество Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.

Политика Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным Встреча Ким Чен Ына и Путина прошла 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.