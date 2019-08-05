В начале первых торгов недели курс рубля снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона. Такие данные приводит Московская Биржа. Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск 5 августа подрос на 14 копеек.

Курс рубля снижается к доллару и евро

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