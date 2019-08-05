Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроNews.ru 03:56
В начале первых торгов недели курс рубля снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона. Такие данные приводит Московская Биржа. Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск 5 августа подрос на 14 копеек.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Политика
Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.
Обновлено в 15:03
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе
Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Происшествия
На Кубани нашли мертвыми пятилетнего ребенка и его родителей
5 августа в одном из частных домов станицы Новопокровской сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 32-летнего мужчины, его супруги и их 5-летнего сына.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Обновлено в 14:53
Общество
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Хоккей
Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи
Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На ростовских ЛГБТ-активисток снова напали
На участниц мероприятия, посвященного взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма, напал мужчина, рассказала корреспонденту RostovGazeta руководительница сообщества «КвирКультура в РнД» Анна Дворниченко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах
Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Технологии
Трамп обвинил видеоигры в недавних массовых убийствах
В течение суток на территории США произошли уже два случая массового расстрела, в ходе которого в Эль-Пасо, штат Техас, были убиты двадцать человек и двадцать шесть ранены, а в Дейтоне, штат Огайо погибли девять человек и десятки раненых.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Жена Овечкина оказалась под капельницей из-за проблем с почками
Девушка опубликовала фото из клиники Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" Анастасии Шубской были опубликованы фото и видео с недавнего выступления Дженнифер Лопес в Москве.
Обновлено в 09:44
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Обновлено в 15:13
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Политика
На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу
«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
Обновлено в 13:00
Общество
В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах
В Анапе 5 августа продлили запрет на купание в море из-за шторма Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
Обновлено в 04:30
Космос
Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу
Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:56