Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях СШАГазета.Ru 03:26

В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
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