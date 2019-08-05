Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях СШАГазета.Ru 03:26
В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
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Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Авто
Новый Volkswagen Golf поймали без камуфляжа
Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, дебют которого состоится уже в этом году, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Угрожавшему детям силовиков блогеру грозит шесть лет тюрьмы
Синице грозит до шести лет тюрьмы.
Обновлено в 04:36
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
Филарет призвал последователей выступить против раскольника Епифания
Раскольник Филарет заявил, что глава религиозной организации "ПЦУ" в сговоре с чиновниками времен экс-президента Украины Порошенко хотят уничтожить так называемую "УПЦ КП".
Обновлено в 06:15
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
Обновлено в 05:09
Политика
Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов
Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в понедельник заявила, что количество российских туристов на грузинской территории в июле текущего года сократилось на 6,4 процента.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты
В России представили недорогой смартфон Philips S397
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
Обновлено в 05:34
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Общество
Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.
Обновлено в 06:13
Экономика
В России появится новый способ получения зарплаты
В России введут новый способ получения заработной платы – через систему быстрых платежей.
Обновлено в 03:33