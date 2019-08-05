Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях СШАИзвестия 04:07
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по узурпации власти
По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено в 05:46
Политика
На Украине завели уголовное дело о взятке, связанное с Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело по факту заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Культура
Детективная премьера: сериал «Вскрытие покажет» стартует на «ТВ Центре»
Новый детективный сериал «Вскрытие покажет» начинает показывать телеканал «ТВ Центр» с понедельника, 5 августа.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Обновлено вчера в 15:13
Интернет
Amazon разрешил отключить прослушку голосовых записей
Владельцы "умных" устройств, работающих на основе голосового ассистента Amazon Alexa, теперь могут отказаться от участия в программе, в рамках которой "Амазон" прослушивает голосовые записи пользователей для улучшения качества своих сервисов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09