Финансы
Рубль снизился к доллару и евроВзгляд.ру 24 апреля в 03:22
Утром в среду курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск составляет 63,93 рубля, курс евро – 71,61 рубля, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
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Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
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Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
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Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Общество
В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik
Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
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Определены наилучшие для творчества периоды жизни
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Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
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Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
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Наука
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Обновлено в 06:30
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Звезда сериала «Мост» покончила с собой
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По факту отравления в «Матросской Тишине» возбуждено дело
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Обновлено в 12:16
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21