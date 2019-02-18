Финансы
Рубль снизился к доллару и евроГазета.Ru 02:21
По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 7 коп. до 66,37 руб, а евро увеличился на 8 коп. и составил 75 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия
В центре Донецка прогремели несколько взрывов
Обновлено в 03:30
Происшествия
Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама
В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.
Обновлено в 02:20
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Происшествия
Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»
Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Экономика
Волож вступился за арестованного основателя фонда Baring Vostok
Руководитель группы компаний и основатель «Яндекса» Аркадий Волож сказал, что считает Baring Vostok стандартом законности для рынка.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил семь деревьев
В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
Политика
Врио губернатора Петербурга Беглов назначил глав трех районов
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов произвел кадровые перестановки.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД
По данным прокуратуры, с декабря 2017 года по июнь 2018-го на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 400 водителей — по различным частям статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Обновлено в 02:18
Авто
Россияне останутся без дешевых автомобилей
В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:19
Политика
Могерини назвала сроки принятия новых санкций против России из-за Керчи
Новые санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами ЕС в ближайшие две недели, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 03:09
Политика
Facebook заблокировал три популярных аккаунта за связь с RT
После репортажа CNN руководство Facebook заблокировало три аккаунта, публиковавшие новостные и развлекательные видео.
Обновлено 16 февраля в 11:22
Общество
«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100
Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Петербурге вновь массово эвакуируют школы и больницы
В Петербурге с утра понедельника вновь идут массовые эвакуации. Сообщения о тревоге стали появляться в социальных сетях примерно с 10:00.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.
Обновлено в 01:55
Политика
«Это кабала»: на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ
Глава профсоюза Министерства внутренних дел, кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что выступает за полный разрыв отношений с Международным валютным фондом (МВФ), передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 00:01
Политика
Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы
Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В посольстве России в Британии обеспокоены судьбой Скрипалей
Посольство России в Лондоне выражает обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Ураганный ветер стал причиной введения режима ЧС в Ставрополе
Режим ЧС введен в Ставрополе в связи с ураганом, начавшимся 17 февраля. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 02:43
Автоспорт
Команда «Хаас» провела официальную презентацию новой машины
Обновлено в 03:01
Политика
Пакистан отозвал посла из Индии для консультаций
Министерство иностранных дел Пакистана приняло решение временно отозвать своего посла из Индии для консультаций на фоне продолжающихся разногласий вокруг резонансного теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир, заявил в понедельник официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
Обновлено в 02:03
Политика
«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым
По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
Обновлено в 01:25
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
ЖКХ
Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней
Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
В Екатеринбурге днем 18 февраля 2019 года эвакуированы посетители как минимум двух торговых центров в Пионерском поселке и на Ботанике.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Овечкин в десятый раз за карьеру забил 40 голов за сезон
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайм Дакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:11