Рубль на открытии торгов растет к евроЭкономика сегодня 02:17

На открытии утренних торгов рубль укрепляется к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ) во вторник, 19 февраля. Американская валюта на открытии торгов показала рост на 7 копеек – до 66,35 рубля.

Рубль на открытии торгов растет к евро

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