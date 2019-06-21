Финансы

Рубль снизился к доллару и евроТелеканал 360° 13:31

21 июня в 19:00 по московскому времени курс доллара составил 63,28 рубля за единицу. Это на 39 копеек выше уровня предыдущих торгов. Евро стоил 71,67 рубля, подорожав на 64 копейки.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 39 копеек и к евро — на 64

Банки.ру12:26

Рубль снизился к доллару и евро

Телеканал 360°13:31

Рубль снизился к доллару и евро на фиксации прибыли после роста в предыдущие дни

Интерфакс12:45

ОБЗОР – Рубль остаётся в «красной зоне» на росте санкционных рисков

ПРАЙМ15:46

Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне

Комсомольская правда10:05

Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:54

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:05
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Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:10
Политика

В Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти»

В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция "Свеча памяти", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:29
Политика

Путин запретил авиаперелеты в Грузию

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Обновлено в 20:42
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Принц Уильям отмечает свое 37-летие

Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 08:17
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»

В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Здоровье

Малышева объяснила причины смерти Доренко

Обновлено в 05:37
Гаджеты

Intel намерена снизить цены на свои процессоры

По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Транспорт

Центр Москвы перекроют на выходных

Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 16:52
Общество

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить нанесение удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение отменить нанесение удара по Ирану после уничтожения американского беспилотника.
Обновлено в 18:16
Авто

Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера

Что касается производительности, то под его капотом Galaxy Blue Metallic находится 3.0-литровый турбодизельный агрегат мощностью 282 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 секунды и развивает максимальную скорость 231 км/ч.
Обновлено в 10:14
Общество

Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта

Обновлено в 20:41
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
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