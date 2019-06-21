Финансы
Рубль снизился к доллару и евроТелеканал 360° 13:31
21 июня в 19:00 по московскому времени курс доллара составил 63,28 рубля за единицу. Это на 39 копеек выше уровня предыдущих торгов. Евро стоил 71,67 рубля, подорожав на 64 копейки.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:40, Ашберн
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:10
Политика
В Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти»
В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция "Свеча памяти", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:29
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Принц Уильям отмечает свое 37-летие
Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 08:17
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Intel намерена снизить цены на свои процессоры
По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Транспорт
Центр Москвы перекроют на выходных
Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 16:52
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить нанесение удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение отменить нанесение удара по Ирану после уничтожения американского беспилотника.
Обновлено в 18:16
Авто
Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера
Что касается производительности, то под его капотом Galaxy Blue Metallic находится 3.0-литровый турбодизельный агрегат мощностью 282 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 секунды и развивает максимальную скорость 231 км/ч.
Обновлено в 10:14
Общество
Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта
Обновлено в 20:41
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30