Финансы
Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт вчера в 03:55
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже уступила и доллару США, и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 7,5 копейки к предыдущему закрытию и достиг 63,1475 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию незначительным укреплением к доллару и евро
Банки.рувчера в 12:18
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
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Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
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Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
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Климкин увидел «ловушку» в предложении МИД России
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Происшествия
Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку
В Стамбуле 17-летний подросток поймал девочку, выпавшую из окна жилого дома, передает телеканал BBC.
Обновлено вчера в 19:54
Гаджеты
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Главный дизайнер компании Apple Джони Айв, участвовавший в разработке Mac, iPod и iPhone, сообщил в интервью Financial Times, что покидает компанию с целью заняться своим проектом.
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Политика
В Челябинской области назначен новый министр экономического развития
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Обновлено вчера в 11:56
Политика
Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20
Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
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Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
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Обновлено вчера в 23:42
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Повар сделал несколько надрезов у основания чесночной головки, после чего вставил нож в луковицу и вытащил идеально очищенные зубчики.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Общество
Выпуск в море спасенных из «китовой тюрьмы» косаток снова перенесли
Выпуск косаток, которых доставили из бухты Средняя Приморского края на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их должны выпустить в вольеры, а затем в море, снова отложили из-за погоды, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в администрации Николаевского района.
Обновлено 26 июня в 03:20
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Экономика
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ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Два воронежских вуза попали в рейтинг Forbes
Обновлено вчера в 09:32
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено вчера в 15:12
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Космос
Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС
Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики
Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено вчера в 14:20