Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евроRT на русском вчера в 03:05
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,13 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,72 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль завершил основную валютную сессию незначительным укреплением к доллару и евро
Банки.рувчера в 12:18
Рубль остался стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с мировых рынков
Интерфакс26 июня в 03:35
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Литву к войне с Россией готовит бывший посол США
Собственно, все «стратегические» рассуждения карьерного дипломата Пайфера и направлены на его основной вывод в статье: НАТО и США должны сделать «скромные шаги», чтобы заранее «существенно укрепить силы сдерживания и обороны в Прибалтике».
Обновлено 26 июня в 15:18
Футбол
Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ
Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20
Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Осаки "Кансай". Президент России прибыл в Японию для участия в саммите G20.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Офисы автодилера «Рольф» обыскивают следователи
Сотрудники Следственного комитета вместе с ФСБ утром 27 июня пришли с обысками в офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф» в Петербурге и Москве, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 06:45
Футбол
«Вильярреал» согласился продать Черышева в «Валенсию»
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено вчера в 23:27
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Шереметьево совершил вынужденную посадку казахстанский самолет
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Лондона в Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:43