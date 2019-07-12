Финансы
Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евроRT на русском 03:05
На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 13 копеек — до 62,94 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество
Медведев поздравил Лунгина с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием.
Обновлено в 03:30
Интернет
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Кино
В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»
Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
Обновлено в 02:58
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия
Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне
В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны
Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка из топ-400
Центробанк отозвал лицензию у московского Национального банка взаимного кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
«Отечество нам Царское Село», но паспорт придется показать
Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Царское Село» в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) ввел новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей.
Обновлено в 02:15
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи
Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Почти 40 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности
Самолёт компании Air Canada совершил вынужденную посадку в Гонолулу, после того как 37 пассажиров получили травмы из-за начавшейся турбулентности.
Обновлено в 03:34