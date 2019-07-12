Финансы

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евроRT на русском 03:05

На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 13 копеек — до 62,94 рубля.
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Доллар превысил 62,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Интерфакс03:30

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:25

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

RT на русском03:05

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:27

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июля

Экономика сегодня03:20

Курс доллара: рубль сломал среднесрочный тренд

Expert.ru01:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество

Медведев поздравил Лунгина с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием.
Обновлено в 03:30
Интернет

Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Кино

В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»

Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
Обновлено в 02:58
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны

Экран Huawei Mate 30 Pro будет иметь изогнутые стороны, но его форма может быть несколько уникальной — предполагаемое изображение стекла экрана показывает, что стороны изгибаются почти на 90 градусов, что намного больше, чем телефоны, которые в настоящее время представлены на рынке.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из топ-400

Центробанк отозвал лицензию у московского Национального банка взаимного кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

«Отечество нам Царское Село», но паспорт придется показать

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Царское Село» в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) ввел новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей.
Обновлено в 02:15
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Почти 40 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности

Самолёт компании Air Canada совершил вынужденную посадку в Гонолулу, после того как 37 пассажиров получили травмы из-за начавшейся турбулентности.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Обновлено в 02:09
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