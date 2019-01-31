Рубль снижается по отношению к евроГазета.Ru вчера в 02:14

Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что рубль незначительно снижается по отношению к доллару и евро.

Рубль снижается по отношению к евро

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Авто Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал С 1 февраля дилеры корейской марки начали продажи X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом (он вырос на 20-25 мм зависимости от размера колес).

Происшествия В СК сообщили о появлении в деле Арашуковых нового фигуранта Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в «деле Арашуковых» о хищении газа на 30 млрд рублей появился новый фигурант.

Авто Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla Похожую архитектуру можно встретить в салонах автомобилей Tesla. Для удобства все иконки сгруппированы по трем функциональным блокам.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.

Происшествия Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).

Экономика «Яндекс.Еда» решила сделать доставку полностью платной С 1 февраля «Яндекс.Еда» вводит в Москве плату за доставку любого заказа.

Происшествия «Ельцин центр»: дом семьи Ельцина не разберут на дрова, он сгорел Как сообщалось ранее со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень, дом в селе Басмановское, о котором идет речь, скорее всего, принадлежал деду Бориса Николаевича Ельцина.

Происшествия Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.

Гаджеты Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.

Общество Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.

Армия и оружие Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.

Происшествия В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект» В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».

Автоспорт Команда Формулы-1 «Заубер» переименована в «Альфа Ромео» Команда Формулы-1 «Заубер» будет переименована, начиная с сезона 2019 года. Об этом 1 февраля сообщается на сайте команды.

Авто В России летом появится рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class Для обновленного Mercedes-Benz V-Class предусмотрена дизельная 2-литровая «четверка» OM 654 тягой 190 л.с./440 Нм (версия V 250 d) и 239 л.с./500 Нм (V 300 d). Минивэн может разгоняться до скорости в 220 км/ч.

Финансы Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.

Транспорт В Москве увеличат парк автомобилей каршеринга В Москве к концу нынешнего года парк автомобилей каршеринга составит около 20 тыс. штук.