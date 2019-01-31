Финансы
Рубль снижается по отношению к евроГазета.Ru 02:14
Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что рубль незначительно снижается по отношению к доллару и евро.
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Авто
Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области
Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.
Обновлено в 03:59
Происшествия
У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Авто
Volkswagen готовит электрический багги
Первым серийным электромобилем, построенным на «тележке» MEB, должен стать хэтчбек Volkswagen I.D.Новый концептуальный багги продемонстрирует возможности платформы MEB при создании нишевых моделей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
Обновлено 28 января в 06:56
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Общество
ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье
Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Космос
Запуск спутников OneWeb отложили из-за проблем с разгонным блоком
Запуск шести британских спутников связи OneWeb отложен из-за проблем с российской ракетой.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Суд арестовал избившего стюардессу авиадебошира
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Apple намерена оснастить iPhone лазерной 3D-камерой – Bloomberg
Компания Apple намерена выпустить iPhone, оснащенный более мощной лазерной 3D-камерой. Отмечается, что новинка может выйти в 2020 году.
Обновлено в 02:32
Общество
Москвичей успокоили насчет перебоев с поставками продуктов
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщил, что в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта.
Обновлено в 02:45
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В московском метро пассажир открыл стрельбу
Пассажир московского метро открыл стрельбу при входе в вестибюль станции "Домодедовская".
Обновлено в 05:48
Происшествия
Обыски прошли почти на 1000 предприятий газовой сферы Дагестана
Проведены обыски на 960 предприятиях газовой сферы Дагестана, сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за 2018 год.
Обновлено в 04:41
Транспорт
В Москве появятся турбоперекрестки
Обновлено в 03:59
Происшествия
Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов»
В столице неизвестные обокрали квартиру одного из экспертов телешоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:42
Политика
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Найден способ взлома iPhone по номеру телефона
Эксперт по безопасности Мелих Севим рассказал, что нашёл новый способ взлома iPhone.
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК РФ просит арестовать еще четырех фигурантов по делу Арашуковых
Член Совфеда был задержан по подозрению в создании преступной группировки и хищениях природного газа у ПАО «Газпром».
Обновлено в 06:29
Экономика
Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину
Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.
Обновлено в 06:03
Наука
Ученые установили, когда древние люди появились в Сибири
В новой работе ученых говорится о том, что появились свидетельства обитания денисовского человека в пещере как минимум 200 тысяч лет назад, а неандертальцы оказались там 100-200 тысяч лет назад.
Обновлено в 05:41
Общество
Роскачество рассказало, как выбирать хороший кефир
Следует смотреть и на место производства — чем оно ближе к точке продажи, тем лучше. Кроме того, хороший кефир не должен горчить.
Обновлено в 03:22
Космос
Ученый рассказал о последствиях столкновения с Землей астероида Апофис
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Москве назвали самые необычные имена для новорожденных в 2018 году
Адель-Иллария и Виктория Луна вошли в список самых редких имен для новорождённых в Москве в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:37
Авто
Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Авто
Land Rover отказался от трехдверного Range Rover SV Coupe
Трехдверную версию Range Rover SV Coupe официально представили ещё в прошлом году в Женеве.
Обновлено в 05:17
Общество
Названы самые опасные для водителей страны Европы
Рейтинг самых безопасных для водителей европейских стран возглавили Дания (5 аварий на 10 тыс. жителей), Кипр (7,5), Финляндия (8,5), Франция (8,6) и Польша (8,9). В топ-10 также вошли Словакия, Болгария, Греция, Нидерланды и Эстония.
Обновлено в 04:55