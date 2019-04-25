Рубль снижается на фоне коррекции цены на нефтьThe Moscow Post 04:07

Цена бивалютной корзины дорожает на девять копеек к предыдущему уровню закрытия до 68,04 рубля. Эксперты утверждают, что рубль дешевеет на фоне коррекции нефтяных цен, а также снижения "аппетита к риску" у инвесторов.

Рубль снижается на фоне коррекции цены на нефть

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