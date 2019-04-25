Финансы
Рубль снижается на фоне коррекции цены на нефтьThe Moscow Post 04:07
Цена бивалютной корзины дорожает на девять копеек к предыдущему уровню закрытия до 68,04 рубля. Эксперты утверждают, что рубль дешевеет на фоне коррекции нефтяных цен, а также снижения "аппетита к риску" у инвесторов.
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Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»
Интерфаксвчера в 03:23
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей
В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:10
Экономика
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
Обновлено вчера в 15:48
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Общество
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
Обновлено 24 апреля в 02:45
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Финансы
Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
Обновлено в 03:40
Общество
Синоптики не исключили грозу в Москве на Пасху
Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Кубани в аварии с автомобилем ДПС погибли двое полицейских
В Павловском районе Кубани в районе станицы Старолеушковской произошла авария, в которой погибли двое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:16