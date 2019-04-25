Финансы

Рубль снижается на фоне действий инвесторовThe Moscow Post вчера в 03:52

Эксперты утверждают, что рубль умеренно дешевеет на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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ОБЗОР – Рубль снижается к доллару и к евро, отыгрывая уход рынка нефти в минус

ПРАЙМвчера в 16:14

Рубль снижается на фоне действий инвесторов

The Moscow Postвчера в 03:52

Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»

Интерфаксвчера в 03:23

Рубль к вечеру четверга частично отыграл дневные потери, но остался в минусе к доллару и евро

Финмаркетвчера в 13:05
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Происшествия

Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции

Обновлено в 10:53
Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В ЛНР поднято на поверхность тело пятого погибшего на шахте

Обновлено в 10:30
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Кино

Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов

«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:03
Политика

Команда Порошенко возмутилась отдыхом Зеленского с семьей в Турции

Обновлено в 07:36
Происшествия

Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали

В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 11:45
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:26
Авто

Дальневосточный автозавод Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 11:19
Политика

Польша прокомментировала идею Макрона сократить Шенгенскую зону

Представитель польского МИД Эва Сувара отреагировала на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о сокращении Шенгенской зоны, напомнив, что Польша не только пользуется благами Евросоюза, но и несет нагрузки.
Обновлено в 09:44
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Игры

Starbreeze вернула назад права на издание 10 Crowns

Компания взялась за издание нового проекта Дориана Ньюкомба (Civilization V), исторической 4Х-стратегии 10 Crowns.
Обновлено в 08:45
Наука

Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Ученым впервые удалось определить и распознать в составе мультиформной глиобластомы белки, образующие в клетках головного мозга особый кровеносный Wnt-сигнальный путь, который призван отвечать за воспроизводство раковой опухоли и способность ее внедряться в здоровые клетки.
Обновлено в 11:20
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Авто

«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге

Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Космос

Вторжение: Аэродром НЛО обнаружили на острове Пасхи

Специалисты уверены, что пришельцы могут базироваться не только на острове Пасхи, но и на других тихоокеанских островах, а также в Антарктиде, которая в целом представляет собой идеальный плацдарм для инопланетного вторжения.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В хаски-центре «Аквилон» под Челябинском произошел пожар

Обновлено в 09:32
Политика

В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина

Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI

Судя по всему, iPhone XI получит абсолютно новый модуль основной камеры.
Обновлено в 01:02
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом.
Обновлено в 06:10
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
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