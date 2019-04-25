Финансы
Рубль снижается на фоне действий инвесторовThe Moscow Post вчера в 03:52
Эксперты утверждают, что рубль умеренно дешевеет на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»
Интерфаксвчера в 03:23
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
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Санкции сняты с четырех граждан Украины.
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