Финансы

Рубль снижается на фоне действий инвесторовThe Moscow Post вчера в 03:52

Эксперты утверждают, что рубль умеренно дешевеет на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»

Интерфаксвчера в 03:23

Рынок акций РФ с утра снижается на падении аппетита к рисковым активам

ПРАЙМвчера в 03:20

Рубль снижается на фоне действий инвесторов

The Moscow Postвчера в 03:52
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Армия и оружие

МИД РФ не увидел признаков готовности НАТО пересмотреть установки

НАТО не демонстрирует признаков готовности пересмотреть антироссийские установки.
Обновлено в 04:08
Экономика

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Футбол

У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro получил первое крупное обновление

Huawei P30 Pro все еще новинка, но уже получает большое обновление ПО с улучшениями сканера отпечатков пальцев и камеры.
Обновлено в 00:14
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи

Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Опубликовано видео с макетами нового iPhone 11 от Apple

В Сети появилось видео, на котором сотрудники японского сайта Macotakara продемонстрировали макет нового смартфона iPhone 11, приобретенный ими в интернет-магазине Alibaba.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе М4 «Дон» в Ростовской области

Обновлено в 01:58
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики

По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Автоспорт

В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Космос

Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество

ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»

Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Обновлено в 01:31
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

СМИ: подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Владимир Рубан покинул Украину

Бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Политика

Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Футбол

Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
Обновлено в 03:04
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