Финансы
Рубль снижается на фоне действий инвесторовThe Moscow Post вчера в 03:52
Эксперты утверждают, что рубль умеренно дешевеет на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов «аппетита к риску»
Интерфаксвчера в 03:23
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
МИД РФ не увидел признаков готовности НАТО пересмотреть установки
НАТО не демонстрирует признаков готовности пересмотреть антироссийские установки.
Обновлено в 04:08
Экономика
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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Футбол
У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
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Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro получил первое крупное обновление
Huawei P30 Pro все еще новинка, но уже получает большое обновление ПО с улучшениями сканера отпечатков пальцев и камеры.
Обновлено в 00:14
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи
Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Опубликовано видео с макетами нового iPhone 11 от Apple
В Сети появилось видео, на котором сотрудники японского сайта Macotakara продемонстрировали макет нового смартфона iPhone 11, приобретенный ими в интернет-магазине Alibaba.
Обновлено в 03:17
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики
По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Автоспорт
В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Космос
Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные
Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»
Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
СМИ: подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Владимир Рубан покинул Украину
Бывший руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Политика
Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота
Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Футбол
Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
Обновлено в 03:04