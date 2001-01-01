Финансы

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52

Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Центробанк рассказал о снижении курса доллара в выходные

Свободная Пресса06:06

Рубль снизился к доллару и евро на фоне пасхальных выходных на западных площадках

Интерфакс03:21

Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы

REGNUM05:22

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходных

The Moscow Post03:52
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Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Кино

Стала известна программа Каннского кинофестиваля

Откроется программа картиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 05:38
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика

Медведев сообщил о 19 млн бедных в России

В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 06:24
Здоровье

В Саратове 170 человек приняли участие в донорской акции

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», не смотря на рабочий день сдать кровь, плазму и тромбоциты пришли несколько десятков саратовцев.
Обновлено в 06:16
Политика

Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя

В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Политика

В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам

На вопрос передачи на родину украинских моряков, Песков заявил, что существуют разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии

Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.
Обновлено в 05:27
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто

Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России

Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам

В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Футбол

Адвокат Кокорина заявил, что игрока выматывают заседания суда

Обновлено в 05:03
Политика

Первая партия груза из Сирии прибудет в Крым через неделю

Обновлено в 06:10
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей

Нокаут от Овечкина: Свечников пропустит как минимум три матча

Обновлено в 05:40
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Происшествия

Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве

Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС

По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
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