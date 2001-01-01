Финансы
Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52
Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Кино
Стала известна программа Каннского кинофестиваля
Откроется программа картиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Политика
Медведев сообщил о 19 млн бедных в России
В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 06:24
Здоровье
В Саратове 170 человек приняли участие в донорской акции
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», не смотря на рабочий день сдать кровь, плазму и тромбоциты пришли несколько десятков саратовцев.
Обновлено в 06:16
Политика
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Политика
В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам
На вопрос передачи на родину украинских моряков, Песков заявил, что существуют разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии
Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.
Обновлено в 05:27
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто
Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Футбол
Адвокат Кокорина заявил, что игрока выматывают заседания суда
Обновлено в 05:03
Политика
Первая партия груза из Сирии прибудет в Крым через неделю
Обновлено в 06:10
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей
Нокаут от Овечкина: Свечников пропустит как минимум три матча
Обновлено в 05:40
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Происшествия
Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве
Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС
По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02