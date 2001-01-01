Финансы
Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52
Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
«Спартак» победил «Енисей» в матче молодежного первенства России
Футболисты московского "Спартака" обыграли красноярский "Енисей" в матче 24-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:16
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Витамины — вред или польза?
Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Футбол
Лидеры сразятся друг с другом: стартует 24-й тур чемпионата России
Начнется 24-й тур РПЛ матчем между махачкалинским "Анжи" и грозненским "Ахматом", который пройдет в Каспийске в пятницу и начнется в 19:30 мск.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников
На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Путешествия
Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом
Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Космос
«Роскосмос» разработает спутник для удаления космического мусора
В «Роскосмосе» ведутся работы по созданию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 12:11
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой
Обновлено в 09:56
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Культура
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53