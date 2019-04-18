Финансы

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52

Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне фиксации прибыли

Финмаркет12:38

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером

Интерфакс12:42

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходных

The Moscow Post03:52

Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы

REGNUM05:22

Рубль снижается к доллару и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса

ПРАЙМвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Общество

Выбираем район: что нужно знать о Кутузовском перед покупкой жилья

В 1990-е годы район не утратил своего престижа: квартиры здесь были востребованными и довольно дорогими.
Обновлено в 10:05
Технологии

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Обновлено в 16:20
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Венсан Кассель стал отцом Амазонки

Венсан Кассель снова стал отцом. Его молодая 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочку, которую назвали Амазонка.
Обновлено в 18:18
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено в 10:20
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Япония и США спешат раньше РФ и Китая найти обломки F-35

Продолжается операция по поиску обломков потерпевшего крушение 9 апреля истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии в Тихом океане с участием военных США, заявил в пятницу министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Природный пожар охватил несколько сел в Забайкалье

Обновлено в 09:48
Наука

Инженеры MIT и NASA показали самолет с принципиально новым крылом

Команда инженеров MIT и NASA создала испытательный образец летательного аппарата с принципиально новым типом крыла, собранного из сотен крошечных одинаковых треугольных частей.
Обновлено 17 апреля в 06:03
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Политика

В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Обновлено в 12:00
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное