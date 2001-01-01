Финансы
Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52
Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты
В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не введет санкции против России ни под каким давлением.
Обновлено в 14:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Политика
Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим
Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Политика
В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз
Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28