Финансы

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52

Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером

Интерфакс12:42

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне фиксации прибыли

Финмаркет12:38

Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходных

The Moscow Post03:52

Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы

REGNUM05:22
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Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Политика

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
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Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Политика

Порошенко «пришлось перейти со своей сцены на сцену Зеленского»

Обновлено в 15:32
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты

В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Политика

Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не введет санкции против России ни под каким давлением.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

Обновлено в 07:56
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Транспорт

Камеры в каршеринге и такси начнут выявлять «усталых» водителей

Обновлено в 04:28
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Политика

Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим

Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Политика

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 14:48
Гаджеты

Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
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